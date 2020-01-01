غطاس: قاعدة الوطية كانت هدفًا لأردوغان لتحويلها لقاعدة جوية

كشف النائب سمير غطاس، أن قاعدة الوطية العسكرية الليبية التي سيطرت عليها حكومة الوفاق قبل شهر من اليوم كانت محط أنظار القوات التركية التي رغبت في تحويلها لقاعدة عسكرية جوية، كاشفًا عن أن أنقرة منذ أسبوع لجأت عبر باخرة شحن بروقراط التي رست في مصراتة بتفريغ عداد عسكري متقدم.وقال غطاس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث: "هذه المعدات كانت عبارة عن أجهزة تشويش (كورال)، إضافة إلى مضادات للطائرات ومنظومة أخرى تسمى "حصار 2" وبعض المدرعات، مشيرًا إلى أن الجانبين التركي وما يسمى حكومة الوفاق اعترفتا بتدمير هذه المعدات من قبل ماوصفوه بالطيران المجهول.وكشف أن سلسلة التدخلات التركية الأخيرة لا يمكن قصرها على زيارة وزير دفاعها لليبيا، بل هو خط مستقيم وأساسي نربطه بزيارة أردوغان لقطر خلال الفترة الماضية، حيث أكد أردوغان أن اللقاء ناقش أمورًا كثيرة مهمة، كاشفًا عن أن المعلومات التي رشحت عن اللقاء تؤكد ضلوع قطر في عمليات تمويل مشروعات تركيا التوسعية في الأراضي الليبية، داعيًا الدول العربية للمواجهة فيما أسماه المشروع القطري التركي الجديد.وشدد غطاس على أن ثمة اتفاقيات اقتصادية كبرى عقدت بين الدوحة وأردوغان بمليارات الدولارات وأصبحت السلع التركية تتدفق على أسواق قطر بما فيها المياه الغازية، مشددًا على أن مواجهة المشروع التركي القطري الجديد "عصابنية جديدة" لا بدّ أن يواجه بمشروع عربي مضاد من الناحية الاستراتيجية وإشراك المجتمع الدولي لردع المشروع العثماني".