الجيش الليبي: اختراق تركيا خط السيسي الأحمر سيقابل برد عنيف

قال اللواء خالد المحجوب، رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن زيارة وزير الدفاع التركي، ليبيا أمر عجيب وقوبل بسخرية كبيرة، ويمثل خرقًا للقانون الدولي وخرقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأشار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن زيارة هذا الوزير الأراضي الليبية في المنطقة يعد إعلانا صريحا بالاحتلال لليبيا والغزو، متسائلًا: "أي جنون يدفع وزير دفاع دولة أن يصرح ويقول جئنا لنبقى في ليبيا للأبد؟"، مشيرًا إلى أن ما حدث يعني أنه لا يوجد طرفان في الأزمة الليبية، بل هو طرف واحد مواجه لنا، وهو الجانب التركي الذي يتحدث ويملي ويقول، وهذا أمر بات لا يصدقه عقل".وأكمل: "لا يمكن أن نقبل كجيش وطني هذا المنطق الذي تحاول تركيا فرضه، ولن تقبله الدول العربية ولا دول المنطقة بوجه عام؛ لأنها لن تقبل بأن تقضم تركيا دولة مثل ليبيا لها وضعها وموقعها الحساس بالنسبة للمنطقة وإفريقيا والاتحاد الأوروبي".ودعا دول المنطقة للاتحاد والاصطفاف للمواجهة تحت لواء الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما رسم الخط الأحمر لتركيا في سرت والجفرة بما تحتويه من منطقة "الهلال النفطي".وأشار إلى أن تصريحات الرئاسة التركية بأن الجفرة باتت هدفا عسكريًا لهم، يؤكد أن الهدف الرئيسي من التواجد التركي هو لأسباب اقتصادية تهدف للسيطرة على النفط، لأنهم حتى الآن ورغم ما يحدث لم يحصلوا على شيء.وتوعد المحجوب، القوات التركية في حال إقدامها على خرق الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي، فإن الجيش الوطني لن يتركها ولن يسمح لها بالسيطرة على ثروة وقوت الليبيين وسنحاربها بكل ما نملك.