عمرو أديب: «بحس بأمان لما بستخدم الكمامة الطبية»
الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:23 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بانكسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، قائلا: "النهارده الحمدلله انكسار واضح في أعداد إصابة كورونا".
وأضاف، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "علميا لازم أسبوع أو 10 أيام ليتأكد انخفاض منحنى كورونا".
وأردف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه ويعرفه العالم كله، هناك أمرين مهمين في مواجهة كورونا، غسيل اليدين والكمامة، ولا يتحدثون كثيرا عن التباعد الاجتماعي".
وتابع أديب: "أنا بستخدم الكمامة الطبية وبحس بأمان، اللي عايز يستخدم الكمامة القماش هو حر، بس بالنسبة لي الموضوع مفيهوش هزار".
وأضاف، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "علميا لازم أسبوع أو 10 أيام ليتأكد انخفاض منحنى كورونا".
وأردف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه ويعرفه العالم كله، هناك أمرين مهمين في مواجهة كورونا، غسيل اليدين والكمامة، ولا يتحدثون كثيرا عن التباعد الاجتماعي".
وتابع أديب: "أنا بستخدم الكمامة الطبية وبحس بأمان، اللي عايز يستخدم الكمامة القماش هو حر، بس بالنسبة لي الموضوع مفيهوش هزار".