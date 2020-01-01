عمرو أديب: «بحس بأمان لما بستخدم الكمامة الطبية»

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بانكسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، قائلا: "النهارده الحمدلله انكسار واضح في أعداد إصابة كورونا".وأضاف، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "علميا لازم أسبوع أو 10 أيام ليتأكد انخفاض منحنى كورونا".وأردف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه ويعرفه العالم كله، هناك أمرين مهمين في مواجهة كورونا، غسيل اليدين والكمامة، ولا يتحدثون كثيرا عن التباعد الاجتماعي".وتابع أديب: "أنا بستخدم الكمامة الطبية وبحس بأمان، اللي عايز يستخدم الكمامة القماش هو حر، بس بالنسبة لي الموضوع مفيهوش هزار".