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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض معدل وفيات كورونا في بريطانيا لـ16

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:23 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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انخفض معدل الوفيات في المملكة المتحدة إلى 16 شخصًا، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مساء أمس الأحد؛ وهو أقل مستوى منذ وصول المرض إلى الجزر البريطانية.

كانت وفيات الأمس بسبب (كوفيد- 19) قد وقعت كلها في إنجلترا؛ بينما لم تحدث وفيات في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الإثنين.

جاء هذا التغيير في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخزانة البريطاني،ريشي سوناك، الاستعداد لاستثناء ملاك المنازل من دفع ضريبة مع استعداده للكشف عن خطط جديدة لتحفيز الاقتصاد البريطاني.

ويستعد الوزير، للإعلان يوم الأربعاء، عما سماه "إجازة" من ضريبة العقارات، حيث سيرفع الحد الأدنى للضريبة العقارية من المنازل بقيمة 125 ألف إسترليني، إلى المنازل التي لا تقل قيمتها عن 500 ألف إسترليني، وفقا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية حذرت بريطانيا من خطورة إنهاء التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن على البلاد توقع تفشيا كبيرا للمرض خلال أسابيع، إذا ما استمر البريطانيون في الاستهزاء بقواعد التباعد الاجتماعي، كما حدث خلال أيام العطلات الماضية.

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