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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:56 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة التي تستأنف اليوم الثلاثاء على مستوى الجمهورية، يبدأ الطلاب في البحث عن الأدعية المستحبة قبل المذاكرة، وتوفر الدستور الدعاء المناسب لطلاب الثانوية العامة 2020، ليسهل عليهم الامتحان والمذاكرة والمراجعة النهائية.

ويسود التوتر والقلق على الطلاب وأسرهم خلال فترة الامتحانات لأنها تعتبر مفرق الطريق أمام حلم كل الطلاب لتظهر نتيجة مجهوداتهم طوال العام.

ويبحث الكثير من طلاب مرحلة الثانوية العامة أدعية ما قبل المذاكرة، ، فيظهر بمحرك البحث جوجل أسئلة كثيرة حول الدعاء للطلاب.

دعاء الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة 2020


* رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

* بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

* اللهمّ يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.

* ربِ أشرح لي صدري ويسّر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهُ قولي.

* اللهمّ ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإنّ تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

* اللهمّ إنّي أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتنص غير منسق طهر قلبي، وتحصِّن فرجي، وتُنوِّر قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. بِسْمِ اللَّهِ على نَفْسِي ومَالي ودِينِي، اللَّهُمَّ رضّنِي بِقَضائِك، وباركْ لي فِيما قُدّرَ لي حتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عَجَّلْتَ‏، ‏اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

* اللهــم إني أستـودعك مـا قرأت ومـا حفظت وما تعلمت فردة إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، يا غياث المستغيثين أغثني، يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف.

* اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهمّ ارضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا.

* اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.

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