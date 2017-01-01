«لن نستورد طلقة واحدة».. كيف حقق العصار حلمه في توطين الصناعات الحربية؟

«لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة».. هكذا كان دائما يقول ويتمنى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبالفعل حقق جزء مما يتمنى قبل وفاته.ساهم «العصار» في تنمية مجالات التصنيع الدفاعية المحلية، من خلال مصانع الإنتاج الحربي التي كان آخرها تدشين مصنع «300» الحربي للذخيرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحدث عن خطة تطوير الأسلحة والذخائر بالتعاون داخل الشركات التابعة، وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة.وكان قد صرح سابقا بأن الوزارة لديها 20 شركة تقوم بسواعد مصرية بصناعة الدبابات والعربات المدرعة والكباري والأجهزة والذخائر والأجهزة اللاسلكية للقوات المسلحة.وفي عهده خرجت المدرعة سينا ٢٠٠ التي تم تصنيعها بأيادي مصرية، تحقيقا لحلمه في توطين الصناعات المختلفة.فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية إشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في عهده في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 وشارك فيه حوالي عدد (10) آلاف زائر من أكثر من عدد (40) دولة وعدد (350) شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع علي احدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حاليًا الإعداد لمعرض EDEX 2020.