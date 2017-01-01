رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لن نستورد طلقة واحدة».. كيف حقق العصار حلمه في توطين الصناعات الحربية؟

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:17 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
إيمان ماهر
طباعة
«لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة».. هكذا كان دائما يقول ويتمنى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبالفعل حقق جزء مما يتمنى قبل وفاته.

ساهم «العصار» في تنمية مجالات التصنيع الدفاعية المحلية، من خلال مصانع الإنتاج الحربي التي كان آخرها تدشين مصنع «300» الحربي للذخيرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحدث عن خطة تطوير الأسلحة والذخائر بالتعاون داخل الشركات التابعة، وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة.

وكان قد صرح سابقا بأن الوزارة لديها 20 شركة تقوم بسواعد مصرية بصناعة الدبابات والعربات المدرعة والكباري والأجهزة والذخائر والأجهزة اللاسلكية للقوات المسلحة.

وفي عهده خرجت المدرعة سينا ٢٠٠ التي تم تصنيعها بأيادي مصرية، تحقيقا لحلمه في توطين الصناعات المختلفة.

فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية إشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في عهده في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 وشارك فيه حوالي عدد (10) آلاف زائر من أكثر من عدد (40) دولة وعدد (350) شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع علي احدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حاليًا الإعداد لمعرض EDEX 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

السعودية: لا نقبل بأي تهديد لاستقرار المنطقة العربية

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل جنازة الفريق محمد العصار

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كاساتا وطيور النورس.. جمهور التواصل الاجتماعي يُعيد اكتشاف بورسعيد (صور)

عبدالله المحمود.. فنان يهرب من ضغوط الحياة إلى ابتكارات أعواد الكبريت

«مونزول».. أول امرأة تدير نهائي كأس أوكرانيا لكرة القدم

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته

جدول أعمال ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية

وزير الثقافة العراقي يستعرض رؤية التخفيف من وطأة كورونا