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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«العدل» ينعى الفريق العصار: كان من أخلص الرجال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:16 م
الفريق العصار
الفريق العصار
عائشة حسن
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نعى حزب العدل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنيّةّ، مساء اليوم الإثنين،
بعد صراع مع المرض.

وقال الحزب، في بيان اليوم: "ببالغ الحزن ينعي حزب العدل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى وافته المنية اليوم، كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم مصرنا الغالية وأسرته الكريمة الصبر والسلوان".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.

وشغل «العصار»، منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.

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