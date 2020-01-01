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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تنظيم الاتصالات: 18 مليون مستخدم لأنظمة الدفع الإلكتروني

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:14 م
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني
سناء إسماعيل
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علق محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مبادرة الجهاز التي تهدف لرفع المعاملات الإلكترونية إلى 4.8 مليون معاملة شهريا، قائلًا: "هناك طرق لشحن المواطن للرصيد كانت تعتمد على ملامسة الأوراق عبر كروت الشحن، وطرق أخرى أقل ضررا، وهي الشحن عبر ماكينات المحلات والبقالات فيما يسمى الشحن على الطاير، لكن الأخيرة أيضًا بها عيب كونها تعتمد على نزول المواطن من بيته، لذلك عمدنا لتشجيع فكرة الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الإلكترونية أو كروت البنوك المختلفة".

وأضاف أن المحفظة الإلكترونية تشبه الحساب البنكي وهي موجودة على الهاتف المحمول بديلًا عن المحفظة الورقية وتعطي نفس الرصيد، كاشفا أن مصر بها الآن نحو 94 مليون مواطن قادرين على استخدام أجهزة المحمول واستقبال المكالمات، مشيرًا إلى أن مصر بها الآن 13.5 مليون مشترك عبر شركات المحمول، بالإضافة إلى 4.5 مليون مشترك عبر الكروت البنكية بإجمالي 18 مليون مواطن.

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