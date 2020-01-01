«قضايا الدولة» تنعى العصار: مقاتلًا وهب حياته لخدمة الوطن

نعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم.وقالت في بيان لها: «فقدت مصر مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه وأحد رموز قواتنا المسلحة الفذة.. نقدم خالص العزاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».