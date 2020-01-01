الصحة: انخفاض إصابات كورونا نتيجة زيادة الوعي

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن عدد إصابات فيروس كورونا ينخفض تدريجيا منذ 4 أيام، من فوق الـ1500 إصابة إلى أن وصل لأقل من ألف إصابة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الانخفاض نتيجة وعي الشعب، محذرا من احتمالية ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى إذا تم التخلي عن الإجراءات الاحترازية.وأردف: "بعض الدول انخفض فيها عدد الإصابات ثم ارتفع مرة أخرى، نتمنى أن نكمل بهذا الوعي حتى نصل لدرجة تستقر فيه الأعداد، لنتعايش مع المرض بأقل خسائر".ولفت إلى أن 80% من المرضى لا يحتاجون إلى المستشفى، والـ20% الذين يحتاجون للمستشفى 8% منهم في رعاية مركزة، و5% على جهاز التنفس الصناعي.وتابع: "أهم شيء التعرف على الأعراض ومواجهتها سريعا في البداية، المسحة مهمة لكن ليست لازمة، المهم الأعراض"، مشيرا إلى أن البعض يتم خروجهم بدون مسحة بعد 5 أيام من انتهاء الأعراض.