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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس هدير الهادى فتاة «تيك توك» بتهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:10 م
هدير الهادى
هدير الهادى
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أمرت النيابة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس "هدير الهادى" فتاة "تيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ضبطها باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وتفحص جهات التحقيق اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتى استخدمتهما فى تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك".

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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