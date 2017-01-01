إطلاق اسم رجاء الجداوي على قسم التعبئة ببنك الطعام

علقت أغاريد أمين، مدير التسويق ببنك الطعام، على مبادرة البنك باطلاق اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك، قائلة: "رحيلها مؤلم وصادم، وأتمنى أن تكون في مكان أفضل، بسبب أعمالها الخيرية".ووصفت أغاريد، شخصية الفنانة الراحلة بالمختلفة، والتي كانت تتصف بالاحترام والود الشديد للجميع، مشيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على (العربية الحدث) ، إلى أن البنك قرر إطلاق اسمها على قسم التعبئة؛ لأن لها دورا واضحا في خدمات البنك الخيرية، كاشفة أن مجلس إدارة البنك فكر في هذه المبادرة وقرر عدم الاكتفاء بنعيها فقط، مبررة سبب اختيار قسم التعبئة لتخليد اسمها لأنها القاعة التي شهدت زيارتها في 2017، والتي مكثت فيها ساعات طويلة، كاشفة أن زيارة رجاء الجداوي كانت من المقرر أن تكون قاصرة على إلقاء كلمة، لكنها قررت البقاء لساعات طويلة وأصرّت على التقاط بعض الصور مع العمال، رافضة أن تكون صورة جماعية.وأوضحت أن جميع العاملين شعروا بحب كبير لها وتعامل الجميع معها كأم، ولم تنقطع صلتنا بها منذ هذه الزيارة، ففي كل حملة كنا نتواصل معها.