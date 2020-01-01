محافظ الفيوم عن تقييد طفل داخل المستشفى: «إجراء ضروري»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن أجهزة أمن المحافظة رصدت طفلا لأحد الأسر تظهر عليه علامات الإعياء الشديدة وبشرته تختلف عنهم، فتم التعامل الأمني معهم ونقله لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم: "عُمر الطفل عام ونصف تقريبًا واهتمامي به من منطلق الإنسانية ولا علاقة له كوني محافظًا".أضاف الأنصارى، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة الأمنية قامت بالتحفظ على الأسرة التي كان بحوزتهم الطفل.وتعليقًا على الصورة التي تم تداولها للطفل وهو مقيد اليدين داخل المستشفى قال المحافظ إنه إجراء طبي ضروري؛ لأنه كان في حالة إعياء شديدة تتطلب إعطائه بعض المحاليل التي تتطلب تقييد حركته.ولفت محافظ الفيوم إلى أنه تم سحب البصمة الوراثية للطفل، وتوفير كل ما يلزم لرعايته، مشيدًا بدور وزارة التضامن التي ساهمت في ذلك.