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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل 440 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:54 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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تستقبل إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، بجوار ديوان عام المحافظة، غدا، طلبات راغبي العمل على 440 فرصة عمل في شركتين، وأيضا مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم، حتى استيفاء العدد المطلوب برواتب تتراوح بين 1400 إلى 2000 جنيه، فضلا عن عمولات ونسب وبدلات.

وتنشر «الدستور» منشور يوضح تفاصيل تلك الفرص، حيث تتمثل في 90 فرصة عمل بشركة النور لمنتجات الألبان على مهن مندوب مبيعات مؤهل عالي (غير الحقوق) ذكورا وإناثا، وسائق مبيعات لا يشترط مؤهل ذكورا فقط، وعمال إنتاج لا يشترط مؤهل ذكورا وإناثًا المرتب 1400 جنيه وعمولات ونسب وبدلات و350 فرصة عمل بشركة فابلوس سبورتس، وتتمثل في عمال خياطة، وقص، وتشطيب، وجودة، وكي وتعبئة، جميع المؤهلات، ومشرفين إنتاج، مؤهل عالي، ذكورًا وإناثا، والمرتب من 1400 إلى 2000 جنيه.

وتقدم الطلبات من غد الثلاثاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت.
تفاصيل 440 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»
تفاصيل 440 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»
تفاصيل 440 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»
تفاصيل 440 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»

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