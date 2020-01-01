الوزراء يكشف حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح والجنائز منتصف يوليو

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن فتح قاعات الأفراح والجنائز منتصف الشهر الجاري.ونفى "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، هذا الأمر، مشددا على أن ذلك تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة.وأضاف أن الذى يبشر بعودة بعض القطاعات التي لم تعد إلى العمل هو الثبات والانخفاضات في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا: نأمل أن يستمر هذا الوضع لاتخاذ خطوات جديدة في المستقبل.