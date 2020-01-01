تعافي 12 حالة من وباء كورونا وخروجها من الحجر بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإثنين، عن خروج 12 متعافٍ من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحول نتائجهم من إيجابي كورونا إلى سلبي وتماثلهم للشفاء التام.وأضاف وكيل الوزارة، أن 535 حالة تماثلت للشفاء، حتى اليوم منذ بدء جائحة كورونا، من أصل 814 حالة إيجابية، لافتًا إلى أن المتبقي 279 حالة (115 بالمستشفيات، و88 في العزل المنزلى، و76 حالة وفاة).وتابع: "الحمد لله مازالت الدقهلية في المنطقة الآمنة بفضل الله، ثم جهود الفرق الطبية التى تبذل الغالى والنفيس سواء في المستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد".وأشاد بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد وارتداء الماسك، خاصة في أماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.