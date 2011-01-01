مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل جنازة الفريق محمد العصار

تقام غدًا الثلاثاء جنازة عسكرية للفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، يحضرها كبار قادة الدولة والسياسيون وممثلو بعض السفارات الأجنبية، وعسكريين حاليين وسابقين، وفقًا لما ذكرته مصادرلـ«الدستور».وتتضمن مراسم الجنازة أن تجر الخيول الجثمان وفي الخلف عسكريان يحملان النياشين والميداليات والأنواط العسكرية، وحول الجثمان سيكون ممثلا عن كل سلاح من أسلحة القوات المسلحة.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.