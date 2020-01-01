وفاة ثالث سائق مصاب بكورونا بـ«إسعاف الدقهلية»

أداء عملهم دون توقف، رغم فقدهم خلال أقل من أسبوع الزملاء السائق أحمد مجدى، والسائق وليد عبدالباسط، والسائق مصطفى رجب، كما فقد زميل آخر والده ووالدته بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

سجل مرفق إسعاف الدقهلية، مساء اليوم الإثنين، ثانى حالة وفاة اليوم بين العاملين به متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذى يعد ثالث شهداء الإسعاف بنطاق المحافظة فى أقل من أسبوع.وكان مصطفى رجب، السائق بإسعاف الدقهلية، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وفور التأكد من إصابته تم نقله إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه مساء اليوم، متأثرا بإصابته.من جانبهم؛ نعى العاملون بمرفق الإسعاف بالدقهلية زميلهم، الذى يعد ثالث شهداء الإسعاف بالمحافظة، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يشفى جميع زملائهم المصابين وجميع المصابين.وأكد العاملون بإسعاف الدقهلية على أنهم مستمرون في آ