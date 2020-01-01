الوزراء: تعويض أصحاب الأراضي المحظور البناء عليها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في غضون ثلاثة أشهر سوف تنتهي الجهات المعنية من اشتراطات البناء، لافتًا إلى أن الدراسة إذا قالت إن بعض المناطق أصبحت مكتظة بالسكان ولا حاجة للبناء عليه سوف يصدر قرار من الحكومة بحظر إصدار أي تراخيص بهذه المناطق تمامًا.وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار وقف البناء الممتد لـ6 أشهر لا يشمل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية.وتعليقًا على أنه إذا كان هناك أحد يمتلك قطعة أرض في منطقة تم منع البناء عليها، قال إن ذلك وضع ينظمه القانون وليس اعتداء على ملكية أحد، وتابع: "سنعوضه بشيء آخر.. وفي النهاية المصلحة العامة تجب المصلحة الشخصية".