شعراوي عن وفاة العصار: فقدنا رجلًا عظيمًا

نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى مثواه الأخير مساء اليوم الاثنين بعد رحلة عطاء لبلده بذل خلالها جهودًا مضنية.وقال شعراوي إن الفقيد الراحل أعطي بلده بلا كلل وضحى في سبيلها بكل ما يملك وشارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.وأوضح أن الفريق العصار شارك بكل تفانٍ وإخلاص فى عدد كبير من الأحداث الكبرى التى مرت بها البلاد منذ معركة تحرير التراب الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر، وحظي بتقدير الشعب المصري في كل هذه المراحل التي مرت بها مصرنا الغالية.وأضاف شعراوي: «رحل الصديق والأخ العزيز الذي كان أحد رموز الاخلاص والوفاء لهذا الوطن، وشرفت بزمالته وعملت معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء ضمن حكومتنا الموقرة، وكان خير الداعم والمساند في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين».وتابع: «تعلمنا منه جميعًا حب الوطن والإخلاص والتفاني في أداء العمل والأفكار المبتكرة لحل المشاكل والتحديات، رحمه الله كان رجلًا عظميًا في كل مواقفه بين زملائه وقدوة للأجيال القادمة».