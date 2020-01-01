رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي عن وفاة العصار: فقدنا رجلًا عظيمًا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:49 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى مثواه الأخير مساء اليوم الاثنين بعد رحلة عطاء لبلده بذل خلالها جهودًا مضنية.

وقال شعراوي إن الفقيد الراحل أعطي بلده بلا كلل وضحى في سبيلها بكل ما يملك وشارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وأوضح أن الفريق العصار شارك بكل تفانٍ وإخلاص فى عدد كبير من الأحداث الكبرى التى مرت بها البلاد منذ معركة تحرير التراب الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر، وحظي بتقدير الشعب المصري في كل هذه المراحل التي مرت بها مصرنا الغالية.

وأضاف شعراوي: «رحل الصديق والأخ العزيز الذي كان أحد رموز الاخلاص والوفاء لهذا الوطن، وشرفت بزمالته وعملت معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء ضمن حكومتنا الموقرة، وكان خير الداعم والمساند في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين».

وتابع: «تعلمنا منه جميعًا حب الوطن والإخلاص والتفاني في أداء العمل والأفكار المبتكرة لحل المشاكل والتحديات، رحمه الله كان رجلًا عظميًا في كل مواقفه بين زملائه وقدوة للأجيال القادمة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على «الطاعون الدبلى» الذى حذرت الصين من انتشاره

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كاساتا وطيور النورس.. جمهور التواصل الاجتماعي يُعيد اكتشاف بورسعيد (صور)

عبدالله المحمود.. فنان يهرب من ضغوط الحياة إلى ابتكارات أعواد الكبريت

«مونزول».. أول امرأة تدير نهائي كأس أوكرانيا لكرة القدم

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته

جدول أعمال ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية

وزير الثقافة العراقي يستعرض رؤية التخفيف من وطأة كورونا