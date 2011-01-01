الخارجية تنعى الفريق العصار: رمزا كبيرا للوطن
الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:48 م
نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن والأسى قامةً عظيمةً ورمزاً كبيراً للوطن، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية اليوم.
وتقدمت وزارة الخارجية لأسرته بخالص العزاء وصادق المواساة، داعيةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي، قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.
وشغل «العصار»، منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.
وتقدمت وزارة الخارجية لأسرته بخالص العزاء وصادق المواساة، داعيةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي، قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.
وشغل «العصار»، منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.