الوزراء: 325 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بلغ "325 ألفا"، مناشدًا هؤلاء المتابعة مع الجهات المعنية لاتباع باقي خطوات التصالح وتسديد الرسوم المطلوبة.وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "يجب عليهم المتابعة مع الجهات المعنية لدفع مبلغ لجدية التصالح ومن ثم منحهم وقتًا محددًا لتوريد الأموال المطلوبة وفي حال عدم دفع الأموال لن يقبل طلباتهم وسيتم تنفيذ أمر الإزالة".