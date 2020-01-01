«صورة على فيسبوك» تنقذ طالبًا حاول الانتحار من برج القاهرة

نشر مواطن صورة لأحد أصدقائه على صفحة "برج القاهرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأفاد باعتزامه التوجه للبرج للانتحار بإلقاء نفسه من أعلى البرج.وعلى الفور وزعت الأجهزة الأمنية صورة الشاب وتم نشرها على الخدمات المعينة بمحيط برج القاهرة وبالتعاون مع أفراد الأمن الإداري بالبرج نجحت الأجهزة الأمنية في تحديده، وضبطه قبل تنفيذ الانتحار وتبين أنه طالب ثانوي زراعي مقيم بمحافظة الغربية، وأقر بالإقدام على الانتحار لمروره بأزمة عاطفية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.