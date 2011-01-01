«الإنتاج الحربي» تنعى الفريق العصار

نعت وزارة الإنتاج الحربي الوزير الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض بعد أيام قليلة من منحه رتبة فريق.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.