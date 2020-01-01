العراق: تسيير رحلة استثنائيّة لإجلاء 138 عالقًا في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن سفارة البلاد في الأردن سيرت رحلة استثنائيّة للعالقين ضمت 138 راكبًا.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف قوله: إن السفارة بالتنسيق مع السلطات العراقيّة المعنيّة وبالتعاون مع الجانب الأردنيّ المُختصّ، سيرت 19 رحلة جوّية استثنائيّة، مشيرا إلى أن 16 رحلة توجّهت إلى بغداد، و3 رحلات إلى أربيل، فضلا عن 4 رحلات برّية؛ ليبلغ العدد الكلّي للذين تمّ إجلاؤهم حتى الآن 3697 مُسافِرًا.