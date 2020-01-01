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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تسيير رحلة استثنائيّة لإجلاء 138 عالقًا في الأردن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:58 م
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن سفارة البلاد في الأردن سيرت رحلة استثنائيّة للعالقين ضمت 138 راكبًا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف قوله: إن السفارة بالتنسيق مع السلطات العراقيّة المعنيّة وبالتعاون مع الجانب الأردنيّ المُختصّ، سيرت 19 رحلة جوّية استثنائيّة، مشيرا إلى أن 16 رحلة توجّهت إلى بغداد، و3 رحلات إلى أربيل، فضلا عن 4 رحلات برّية؛ ليبلغ العدد الكلّي للذين تمّ إجلاؤهم حتى الآن 3697 مُسافِرًا.

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