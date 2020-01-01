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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى: النهضة تنشر التطرف في تونس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:55 م
عبير موسى
عبير موسى
محمد عمر
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أكدت البرلمانية التونسية عبير موسى أنهم لن يسمحوا بسيطرة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان على مفاصل الدولة.

وقالت عبير موسي، في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن هجومها على حزب قلب تونس جاء بسبب تقاربه مع الإخوان، وأنهم ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان، وذلك وفق قناة "العربية".

وأشارت البرلمانية التونسية ورئيس الحزب الدستوري الحر، إلى أن الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، مؤكدة أن حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف.

وأوضحت عبير موسى أن الإخوان دخلوا إلى تونس من خلال المغالطات، مشيرة إلى أن سياسة الغنوشي تهدف إلى تمكين الإخوان، كما أنه يحاول تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

واعتبرت عبير موسي أن الغنوشي يستغل نفوذه لأخونة تونس، محذرة في الوقت ذاته من وجود الغنوشي كمسئول سياسي، فهذا أمر خطير على حد قولها.

وأضافت: "مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيًّا، وأحاول كشف حقيقة رئيس حركة النهضة"، مشددة على أن مشروع الإخوان متطرف ولا يمت للديمقراطية بصلة، وأن انتقاداتها للغنوشي ليست لشخصه وإنما لمصلحة تونس.

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