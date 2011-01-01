أحمد موسى يبكي على الهواء حزنًا على وفاة الفريق العصار (فيديو)

بكى الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بعدما ورد إليه خبر وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.ونعى "موسى" الفريق العصار، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "البقاء لله رحم الله واحدًا من رجال مصر الأوفياء والأبرار، قدم لبلده الكثير، خدم الوطن في ظروف صعبة ودقيقة، رحم الله ابنًا من أبناء القوات المسلحة، الفريق محمد العصار".وأضاف موسى: "قبل أيام منحه الرئيس السيسي رتبة الفريق فريق فخري ووشاح الجمهورية تقديرًا له على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة، حيث نقل وزارة الإنتاج الحربي من حال إلى حال، ورفع حجم أعمالها من 4 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه".وأردف: "خالص العزاء للشعب المصري ولأسرة الرجل البطل، وخالص العزاء للرئيس السيسي".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.