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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة القاهرة تستأنف نشاطها بندوة عن «كورونا وأحدث ما توصل إليه العلماء»

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:49 م
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
آلاء حسن
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تستأنف مكتبة القاهرة الكبرى نشاطها الثقافي والفني، بندوة تحت عنوان "كورونا وأحدث ما توصل إليه العلماء"، على أن تعقد في السادسة مساء الخميس المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة كل من الدكتور عمرو ممتاز، دكتوراة إدارة الأعمال بجامعة عين شمس ومدير شركة أدوية، والدكتورة عبير السباعي، مدير فريق الترصد للأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

تتناول الندوة التعريف بالوباء، كورونا عدو صعب، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وكيفية الانتشار، بالإضافة إلى الأبحاث الجارية للتوصل إلى إنتاج علاج ناجح، وبعض تجارب الجامعات العالمية، وكذلك أنواع الأدوية التي تم تجربتها عمليا، وكيفية إدارة الأزمة.

ويتم تشغيل المكتبة طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتى تشمل استقبال 25% من الطاقة الاستيعابية، ووضع أجهزة التعقيم الذاتى على بوابات الدخول، إجراء عمليات قياس الحرارة، الالتزام بمسافات التباعد الآمنة، التطهير الشامل للمنشآت، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المكتبات تضم 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، هى المركز الدولى للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة، بالإضافة لمكتبات محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، أسوان، طنطا، المحلة، دمنهور، الإسماعيلية، بور فؤاد والمنصورة مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام، قاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل وقاعة الاطلاع فى باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، مكتبة المترجم بالمركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل.

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