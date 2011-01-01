السيسي ينعى العصار: من أخلص الرجال

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.





وكتب على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم، رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي- والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم.. ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".





وأضاف: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".





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وتوفي منذ قليل، الفريق العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي، قرارا بترقية اللواء العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ولمع اسم الفريق العصار خلال فترة 2011، إذ شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري ونهاية حكم الإخوان.