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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سينرجي» تنافس بـ«العارف وكيرة والجن» في سينما 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:41 م
كيرة والجن
كيرة والجن
حسين الجندي
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ستعد شركة سينرجي خلال الفترة المقبلة لعرض أعمالها السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة للكثيرين، خاصة المنتجين والموزعين الذين يقدمون أعمالهم في ظل انتشار جائحة كورونا فيروس، بينما تحاول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المساعدة في تنشيط الحركة السينمائية رغم الظروف الحالية، حيث ستقوم بالدفع بأقوي فيلمين من إنتاجها.

وتقدم سينرجي للمنتج تامر مرسي عملها الأول وهو العارف الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وكان من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي، لكن فيروس كورونا أجّل العرض، حيث إن العمل يعد الأضخم إنتاجيًا في السينما المصرية، حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطيرة.

في سياق متصل، تنافس سينرجي فيلمز بالفيلم السينمائى "كبيرة والجن"، حيث رصدت ميزانية ضخمة للعمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم علي أن يعرض في السباق الخاص بعيد الأضحى المقبل بعد أن كان أيضًا من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وهو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، واللذان يجسدان شخصيات "كيرة والجن" بحسب الرواية وهو من إخراج مروان حامد.

ووضعت الشركة خطة إنتاجية ضخمة منها بناء ديكورات كبيرة للفترة الزمنية التي يناقشها العمل إضافة إلي الملابس التي يتم استخدامها في العمل، بينما أعمال المونتاج والمكساج التي سيتم تنفيذها في إحدى الدول الأوروبية.

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