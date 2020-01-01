800 ألف يورو دعم إيطالي لقطاع التعليم بالأردن

وقعت الحكومة الإيطالية ومنظمة اليونسكو، اتفاقية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي لوزارة التربية والتعليم الأردنية بقيمة 800 ألف يورو.وذكرت وزارة التعليم الأردنية - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم، أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار القرض المقدم من الحكومة الإيطالية لدعم قطاع التعليم بالمملكة، ودعم ميزانية القطاع بقيمة 85 مليون يورو؛ تصرف عن طريق قرض ميسر من المساعدة الإنمائية لدعم مكونات تعليم الطفولة المبكرة وتنميتها، والتعليم والتدريب الفني والتقني، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز النظام التعليمي.