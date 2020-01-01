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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تؤكد ارتفاع إصابات كورونا واستقرار الوفيات بين جالياتها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:40 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استقرار عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتها في العالم عند 196 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3،379 إصابة بفيروس كورونا، كما بلغت حالات التعافي 1،397 حالة.

وأوضحت الخارجية -في تقريرها حسبما افادت وكالة أنباء فلسطينوفا اليوم الإثنين، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن تسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1864، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 64.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 604، منها 81 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 9 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

كما أفادت السفارة بتسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تمامًا الى 504، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 6.

وأفادت سفارة فلسطين لدى تشيلي تسجيل حالتي تعاف جديدتين ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 20، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 11 حالة نشطة تخضع للحجر المنزلي، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

في سياق منفصل، استقبلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الدفعة الأولى من العائدين من عديد الدول الأوروبية إلى أرض الوطن، قادمين من مطار فرانكفورت إلى مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، ومن ثم إلى معبر الكرامة، حيث استقبلتهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية وقوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة والإدارة العامة للمعابر والحدود، وتم أخذ العينات منهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأوضحت الخارجية أنها ستقوم صباح غدٍ باستقبال العائدين من جنوب إفريقيا، حيث سيصلون مساء اليوم الى العاصمة الأردنية عمان، وسيتوجهون في الصباح الباكر الى معبر الكرامة.

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