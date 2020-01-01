روسيا: فشل المفاوضات مع أمريكا بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده والولايات المتحدة فشلتا في تقريب المواقف بينهما بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرًا إلى أنه من غير المرجّح أن تعيد واشنطن النظر في قرارها بالانسحاب من هذه المعاهدة.أضاف لريابكوف، في تصريح الإثنين، "أن التقارب في النهج بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم يتحقق"، موضحا أن هذا كان يمكن التنبؤ به.أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن مزاعم الولايات المتحدة ضد موسكو بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة لا أساس لها، مشددًا على أن بلاده لا تنوي التوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها.