الرئيس التونسي يوقع أمرًا بمنح الجنسية لـ135 شخصًا بينهم 34 فلسطينيًا

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصا الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا.ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، عن مصدر رئاسي، أن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا، "يأتي في إطار الحرص على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين".وذكر أن بقية الأشخاص الذين تمتّعوا بمنحهم الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وإفريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.وأضاف المصدر المسئول برئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيّد، وقع هذا الأمر، "لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانيا".وأوضح أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، مما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.