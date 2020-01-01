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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مغاوري: تهديد أردوغان لأوروبا بورقة اللاجئين أفقد نظامه الثقة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:37 م
أردوغان
أردوغان
سناء إسماعيل
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قال صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تهديد تركيا باستغلال ورقة اللاجئين لمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، واستغلال اللاجئين لتحقيق مغانم سياسية كل هذه الممارسات أدت لفقدان الثقة بنظام أنقرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أردوغان أقدم على جلب المرتزقة لليبيا على الرغم من منع المجتمع الدولي من دخول السلاح لليبيا، كما أرسل أساطيله البحرية والمرتزقة إلى داخل ليبيا وتحدى المجتمع الدولي، متعجبًا من عدم تطبيق عقوبات على تركيا إلى الآن ومشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أردوغان لمنعه من الإساءة لاستخدام السلطة الممنوحة له.

وأكد أن أهمية اجتماع الاتحاد الأوروبي هي تكريس سلطة المجتمع الدولي لمواجهة بلطجة أردوغان العسكرية، لأنها سابقة إن مرت فستكون الأولى في المجتمع الحديث أن تتدخل دولة في شئون أخرى سياسيًا.

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