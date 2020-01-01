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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أردوغان أبوقاعدة مضروبة» هاشتاج جديد ضد الأغا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:30 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "أردوغان أبوقاعدة مضروبة"، مطالبا جمهوره بالتفاعل مع الهاشتاج.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان مستخبي من امبارح وبيعيط، بعد تدمير قاعدته في الوطية"، والتي أسفرت عن إصابة أو مقتل قائد عسكري تركي كبير من المرجح أنه رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال يسار غولر.

وأضاف موسى: "لو غولر لم يصاب أو يقتل ظهره في الإعلام وهو بيتفقد قواته، وكذبنا".

وأكد موسى أن إعلام تركيا يكذب بشأن عدم وجود خسائر بشرية في الضربة، والدليل هو الحشد الخفير من سيارات الإسعاف التي شوهدت تنقل المصابين.

وتعرضت أمس قاعدة "الوطية" لقصف طيران "مجهول الهوية"، وذلك لأول مرة منذ أن أحكمت قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها في 18 مايو الماضي.

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