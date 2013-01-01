هبة عبدالعزيز تنعى رجاء الجداوي

نعت الفنانة هبة عبدالعزيز، الممثلة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأمس عن عمر يناهز 86 عامًا، متإثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونشرت هبة صورة لها برفقة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الناس اللي مستغربة من حب الجميع لمدام رجاء وحزنهم على رحيلها.. حظكم وحش إنكم معرفتوهاش.. ربنا يرحمها".توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.