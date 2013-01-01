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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تناقش إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:44 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مشرفي عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد نائب الوزير على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على أن الهدف حصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال في الإجابة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة والذين اتفقوا على أنه تم إعداد الامتحان بناء على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازي بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نموذج إجابة مادة الفلسفة والمنطق بعد تصحيح العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذة غادة رشاد، مدير عام تنمية مادة الفلسفة والمنطق، والسادة واضعي الامتحان، والسادة مشرفي عموم التقدير امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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