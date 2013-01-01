رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالجزائر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:38 م
قنبلة تقليدية
قنبلة تقليدية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو (شمال شرق).

وذكر بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو".

وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بولاية عين تموشنت (شمال غرب)، كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار (جنوب)، وتلمسان (شمال غرب).

موضوعات متعلقة

فتح باب التسجيل للراغبين فى أداء الحج للمقيمين داخل السعودية

وفاة رجاء الجداوى داخل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

تصريح الدفن يكشف عمر رجاء الجداوي الحقيقي

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

«الصحة» توضح خطوات إجراءات دفن جثث المتوفين بكورونا

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وصفات منزلية للحصول على أسنان ناصعة البياض

البدانة تضاعف الوفاة بكورونا

خبراء: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء محتمل

اكتشاف مناجم في كهوف عمرها 12 ألف سنة بالمكسيك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

جمال عاشور يكتب: «تجربتي مع كورونا».. أيام الحب والرعب (2- 4)

هدى عطية تشارك بمحاضرة عن «الخيال الجمعي» ضمن برنامج «عن بعد.. عن قرب»

إعلان تشكيل أعضاء مجلس إدارة ولجان مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية

حمزة لعرايجى يكشف وقائع تاريخية بمملكة ويسكس فى «شيزوفرينيا.. أناستازيا»