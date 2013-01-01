كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو (شمال شرق).وذكر بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو".وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بولاية عين تموشنت (شمال غرب)، كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار (جنوب)، وتلمسان (شمال غرب).