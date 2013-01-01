الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإغلاق المعابر لمكافحة كورونا

طالبت الحكومة الفلسطينية إسرائيل، اليوم الإثنين، بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وسجلت الضفة الغربية المحتلة 4267 إصابة بينها 16 وفاة، فيما أحصى قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل اجتماع الحكومة "نطالب إسرائيل بإغلاق جميع المعابر مع فلسطين، ونطالب العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بالمبيت في أماكن عملهم وعدم الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية".