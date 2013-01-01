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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الكلاب نبشت الجثة».. كشف ملابسات قتل مقاول ودفنه في جبل أطفيح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:32 م
كلاب الشوارع
كلاب الشوارع
ندى حمدي
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أمر المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة الصف وأطفيح، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مقاول ودفنه بالمنطقة الجبلية لخلاف مالي بينهم.

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الجريمة كاملة، حيث تبين أن خلافا وقع بين 3 أشخاص ومقاول توجد بينهم معاملات مالية بسبب العمل في مجال المقاولات.

وأضافت التحقيقات أن بداية الكشف عن الجريمة كانت بتلقي مباحث أطفيح بلاغا بنبش الكلاب الضالة جثة أدمية وسط المنطقة الجبلية، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث أطفيح، وتم استخراج الجثة بعد إخطار النيابة العامة وتبين أنها في حالة تعفن رمي مدفونة منذ ما يقرب 72 ساعة وإنها لذكر في العقد الرابع من العمر.

وأضافت التحقيقات والتحريات ان المجني عليه يعمل مقاولا ومبلغا بتغيبه قبل العثور عليه بيومين، ونجحت جهود البحث في التوصل لهوية الجناة بعدما تبين وجود خلافات للقتيل مع آخرين، حيث تم تحديد هويتهم وهم 3 اشخاص قاموا باستدراجه للمنطقة الصحراوية بحجة حل الخلاف بينهم وما إن ابتعدوا وسط الجبل قاموا بتقييد حركته وخنقه حتى فارق الحياة.

وتولى المتهمون عملية الحفر ودفن الجثة لإخفاء الجريمة، إلا أن الكلاب الضالة نبشت القبر فكشفت الجريمة.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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