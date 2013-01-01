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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يشدد على توفير مناخ مناسب للطلاب في الامتحانات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:31 م
التعليم بالفيوم
التعليم بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم بالفيوم، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة 2020 م، على مستوى المحافظة بحضور مديري الإدارات التعليمية، وفريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية، بقاعة المسرح بديوان المديرية.

وأشاد وكيل "تعليم الفيوم" بالجهد المتميز المبذول في العمل، وأكد على ضرورة الاتصال المستمر والمباشر مع غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية في حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.

كما أكد ضرورة التعاون مع رئيس اللجنة والمراقب الأول في تيسير مهام اللجنة والعمل على تذليل أي عقبات باللجنة من أجل إتاحة بيئة ومناخ مناسب وجيد للطلاب خلال الامتحانات.

كما شدد على ضرورة الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط لجان الثانوية العامة، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة وتنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة، وعدم وجود التليفون المحمول أو أي وسائل اتصال أخرى داخل اللجنة.
التعليم بالفيوم
التعليم بالفيوم
التعليم بالفيوم
التعليم بالفيوم

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