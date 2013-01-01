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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بسبب احتضانه علم تركيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:28 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعواه، المتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، بأن السبب الذي استندت إليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية أمام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي، ويقوم بتقبيل العلم التركي، والصور الأخرى واقفا بجوار الطم وممسكا به، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما أنه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.

وأضافت المحكمة قيام المدعي بنشر الصور عبر "فيسبوك" على النحو السالف بيانه، ومجاهرته بها على صفحته إنما يدل على تأييده ومناصرته دولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.

وأوضحت أن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أن أفكاره السياسية ومشاعره الشخصية، سواء بتأييد أو مناهضة لدولة بأي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير.

وشددت المحكمة على أن ما أتاه المدعي وثبت في حقه يكون فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وأن ما انتهت إليه الجهة الإدارية في هذا الصدد قد جاء مستخلصا استخلاصا سابقا من واقعات قد ثبتت يقينا في حق المدعي.

وخلت الأوراق مما يفيد بإساءة استعمال الجهة الإدارية سلطتها التفسيرية في هذا الصدد، كما أن المدعي لم يفلح في إقامة الدليل على نفي ما نسب إليه، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه وافق صحيح القانون.

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