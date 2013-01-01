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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هدى عطية تشارك بمحاضرة عن «الخيال الجمعي» ضمن برنامج «عن بعد.. عن قرب»

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:27 م
الدكتورة هدى عطية
الدكتورة هدى عطية
آلاء حسن
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ينظم ماستر السرد والثقافة بالمغرب، بالتنسيق مع مختبر السرد والأشكال الثقافية والتخييلية، وبالتعاون مع مختبر اللغة العربية وتحليل الخطاب، وماستر الدرس اللغوي والخطاب الشرعي، وماستر تحليل الخطاب الأدبي في المغرب والأندلس، وMaster d’Etudes du Patrimoine:matériel et immatériel، وMaster: Gender Studies، برنامجا بعنوان (عن بعد.. عن قرب).

ومن المقرر أن يتضمن في حلقته الثالثة محاضرة بعنوان "الخيال الجمعي وأزمة الوجود"، للناقدة الدكتورة هدى عطية (تخصص النقد الأدبي الحديث - جامعة عين شمس - مصر)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة وهم: الدكتور حميد مسفور (شعبة اللغة الإنجليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال)، الدكتور خالد حادجي (كلية الآداب ظهر المهراز فاس)، الدكتور مولاي علي سليماني (شعبة الدراسات العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال)، وسيدير برنامج هذه المحاضرة الدكتور محمد محيي الدين.

وسيحاور الدكتورة هدى عطية بعض من طلبة ماستر السرد والثقافة بالمغرب (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال)، ويتعلق الأمر بكل من: منير القرشي، إلهام سوفيان، سفيان بوشراك، سناء غانمي، ليلى أجبلي، نادية شاكر، وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويقوم هذا الحدث الثقافي الإعلامي على فكرة استضافة وجه ثقافي مغربي أو عربي له إسهاماته النقدية والثقافية، لمطارحة القضايا والأسئلة الفكرية والمنهجية الراهنة، من زوايا مختلفة، من أجل تثمير الحوار الأكاديمي بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، وتعضيد تكوينات الدكتوراه والماستر بكلية الآداب بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، وعموم الجامعات المغربية والعربية.

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