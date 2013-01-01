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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تكرم الظهري والشمسي لبلوغهما السن القانونية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:27 م
الظهري والشمسي
الظهري والشمسي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، احتفالية تكريم إسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، ورشاد الشمسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، لبلوغهما السن القانونية.

وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والمحاسب اشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ومحمد نصر مدير إدارة الموارد البشرية وبعض من مديري العموم والعاملين بمختلف الإدارات، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للمكرمين على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال سنوات العمل بالجامعة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن التكريم لبلوغ السن القانوني من اللحظات العصيبة والمؤثرة إلا أنها أيضًا تكون بمثابة رسالة شكر للذين أفنوا حياتهم لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، وخاصة أنهم سيتركون بصمات واضحة ومؤثرة بإدارة رعاية الشباب، لافتًا إلى أنهم بفضل مجهوداتهم المستمرة وغير المحدودة استطاعت الجامعة أن تحصد العديد من المراكز المتقدمة في المشاركات القمية.

وأشار عزيز إلى أن الجامعة في حاجة لمثل هذا النموذج المخلص المتفاني بالعمل، وخاصة أن الجامعة تشهد تطور ملحوظ في كافة المجالات، مضيفًا أنه تم الموافقة على إنشاء ٣ كليات أخرى جديدة وهم كلية الفنون التطبيقية والتراثية وكلية رياض الأطفال وكلية التربية النوعية، وهذا يجعلنا في حاجة لمزيد من الكفاءات والطاقات التي تساهم بشكل في عملية التطوير.

وأكد الدكتور صفا محمود في كلمته أن إدارة الجامعة تعي جيدًا أهمية تكريمها للهيكل الإداري الذي يعتبر أحد أهم أضلاع العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الذي قام به المكرمين خلال فترة عملهم بالجامعة، وخاصة أن ما تركوه من خبرات سيستفيد بها جيل الشباب العاملين بالإدارة، التي تتميز بروح العمل الجماعي والإبداع والابتكار في كافة المجالات والأنشطة المختلفة التي تنظمها على مدار العام الدراسي.

كما أشاد المحاسب أشرف القاضي بتاريخ عمل المكرمين ومسيرتهم العملية التي تشهد لهم بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، إلى جانب تمتعهم بمحبة كل العاملين، نظرًا لعملهم على مدار سنوات طويلة بكل أمانة وصدق.

وأضاف محمد نصر أن هذا اليوم هو يوم العرفان بالجميل، والوفاء والتقدير للمكرمين وتقديم شكر واجب لهم على ماقدموه، وخلال كلمته دعا رئيس الجامعة إلى أهمية تفعيل إدارة رعاية العاملين وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث وافق رئيس الجامعة على تفعيلها بأسرع وقت بحيث يكون عملها موازي لعمل إدارة رعاية الشباب.

وفي كلمات امتلأت بفيض من المشاعر، وجه المكرمين كلمة شكر للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والنواب والعمداء ووكلاء الكليات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، على ما قدموه من أجل نهضة وتقدم الجامعة، وعلى ما استشعروه من حب وحفاوة في التكريم، متمنين للجامعة وقياداتها مزيدًا من التقدم والازدهار.

وفي ختام الاحتفالية تم تقديم شهادات التقدير ودرع الجامعة والهدايا التذكارية للمكرمين.

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