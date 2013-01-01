الجزائر تبحث إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي غدا

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الثلاثاء، جلسة عمل تضم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة المعنيين بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنه سيتم خلال هذه الجلسة مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه القادم.