الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز في الانتخابات البرلمانية

فاز حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، أمس الأحد، في كرواتيا.وذكرت لجنة الانتخابات في كرواتيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكرواتية "هينا" اليوم الإثنين، أنه بعد فرز الأصوات في 99% من مراكز الاقتراع، فإن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي هو الفائز نسبيًا في الانتخابات البرلمانية، بعد أن فاز في 8 دوائر انتخابية، بينما فاز تحالف "ريستارت" الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي في دائرتين.وكانت اللجنة قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد فرز الأصوات في نحو 95% من مراكز الاقتراع أن الحزب الحاكم حقق فوزًا مقنعًا في الانتخابات البرلمانية، حيث فازت بـ 66 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 151 مقعدًا، بينما فاز تحالف "ريستارت" بـ 41 مقعدًا.وشكر رئيس الوزراء الحالي أندريه بلينكوفيتش، الذي يتزعم الاتحاد الديمقراطي الكرواتي - في تغريدة عبر "تويتر"، جميع الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية لتحديد مسار البلاد، وقال إن هذه النتيجة تلزمه بمواصلة العمل بمسؤولية وشجاعة من أجل كرواتيا أفضل وأكثر أمانًا.وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية - في تغريدة عبر "تويتر"، إن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش حصل على دعم الأقليات العرقية وحزب الشعب الكرواتي والإصلاحيين لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في جولة تمهيدية من المحادثات التي يجريها معهم.وأجريت الانتخابات البرلمانية في كرواتيا، أمس الأحد، في ظل عودة لتفشي فيروس كورونا المُستجد في البلاد.وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد اجتازت كرواتيا الموجة الأولى من الإصابات بأعداد أقل من معظم دول أوروبا الغربية، ولكن بعد إعادة فتح صناعة السياحة في البلاد في الأسابيع الأخيرة، تجدد الارتفاع، حيث وصل عدد الحالات الجديدة إلى حوالي 100 في اليوم، وهو نفس المستوى الذي سجلته البلاد خلال ذروة الوباء.