أحمد السعدني ينعى رجاء الجداوي: «بحبك»

شارك الفنان أحمد السعدني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة أرشيفية له بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.وعلق أحمد السعدني على الصورة، قائلا: "بحبك"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه داعين لها بالرحمة والمغفرة.توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.