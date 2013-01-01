جامعة الزقازيق الأولى محليا في الهندسة الميكانيكية بتصنيف «شنغهاي»

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا بالتصنيفات الدولية حيث أظهرت نتائج تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2020 حصول الجامعة على مراكز متقدمة بتخصصات الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربية والإلكترونية، العلوم الزراعية، العلوم البيطرية.وقدم الدكتور عثمان شعلان، في بيان اليوم الإثنين، التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بما تم تحقيقه من إنجاز بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2020، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للوصول للريادة والترتيب المتقدم بين الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية.وبدورها أكدت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سعي الجامعة المستمر نحو تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بمختلف المجالات والتخصصات وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.وأشارت إلى أن نتائج تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2020 أظهرت تحقيق جامعة الزقازيق مراكز متقدمة في 4 تخصصات حيث احتلت الجامعة المركز الأول محليًا والمركز 301-400 عالميًا في تخصص الهندسة الميكانيكية، كما احتلت المركز 1-5 محليًا والمركز 401-500 عالميًا في تخصص الهندسة الكهربية والإلكترونية، بينما احتلت المركز 2-3 محليًا والمركز 401-500 عالميًا في تخصص العلوم الزراعية، واحتلت الجامعه المركز 2-6 محليًا والمركز 151-200 عالميًا في تخصص العلوم البيطرية.