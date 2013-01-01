إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، منها إزالات فورية خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، بمختلف مراكز المحافظة الأسبوع الماضي.وأكد الفقي تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت بإزالة فورية لعدد 5 حالات تعد على مساحة 5 قراريط أراضي زراعية بقرى" الإصلاح، وأولاد عليو"، كما تمت إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 150 مترا بقرية الغابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأضاف، أن مركز ومدينة سوهاج نفذ حملة إزالة فورية بقرية أولاد نصير بنجع الشمندر على مساحة 2 قيراط، وتنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية بمساحة قيراط، بنجع السمانة بقرية أولاد عزاز.وقامت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج بإيقاف حالتي بناء مخالفين لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية، الحالة الأولى مخالفة تعدي وبناء حوائط بدون ترخيص بالدور الأرضي بشارع ملطي المتفرع من منطقة المحطة، والحالة الثانية بشارع حي العرب المتفرع من منطقة المخبز الآلي لشروعه في أعمال الترميم بدون الحصول على ترخيص.وفي مركز ومدينة المراغة، تمت إزالة فورية على مساحة 2016 متر لبناء مخالف خارج الحيز العمراني، بزمام قرية "بهتاالبطاخ"، وإزالة فورية على مساحة 120 مترا لمنزل مخالف بزمام قرية شندويل، كما تمت إزالة فورية على مساحة 87 مترا لمنزل مخالف لقانون البناء، بزمام قرية بهتا التابع لوحدة قروي البطاخ، وتمت إزالة فورية على مساحة 90 مترا لمنزل مخالف بزمام قرية بناويط، الواقع بنجع الماسخ.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ حالة إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمجلس قروي "الصفيحة" على مساحة 20 سهما، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمجلس قروى نزلة القاضي على مساحة 4 قراريط و18 سهما، وتنفيذ حالة إزالة بمجلس قروي الصفيحة بالجريدات على مساحة 12 سهما، وتنفيذ حالة إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمجلس قروي شطورة على مساحة قيراط.